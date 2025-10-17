Венесуэла просит Совбез ООН признать незаконными удары США по судам в Карибском море

Посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада передал 15 членам Совета Безопасности международной организации письмо. В нем содержится просьба признать удары США по судам в Карибском море незаконными и выступить с заявлением в поддержку суверенитета Венесуэлы, сообщает Reuters, знакомый с содержанием послания.

В письме также отмечается, что президент США Дональд Трамп отдал приказ «о значительном наращивании военного присутствия США в южной части Карибского бассейна». Эти войска проводят операции, противодействия незаконному обороту наркотиков, но при этом «никаких доказательств не предоставляется». Венесуэла просит Совбез расследовать удары, чтобы «определить их незаконный характер».

С начала сентября США нанесли уже несколько ударов по судам, которые находились вблизи Венесуэлы. Известно о, по меньшей мере, о пяти таких операциях и гибели 27 человек. Кроме того, Reuters упоминает о новом ударе по судну, нанесенном военными США 16 октября, но не приводит подробностей об этой атаке.

Влад Никифоров