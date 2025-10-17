Бывшего начальника спецприемника УМВД Перми оштрафовали за мошенничество

Свердловский суд Перми признал виновным в мошенничестве в крупном размере бывшего начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, УМВД России по городу Перми и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Судом установлено, что с 24 декабря 2024 года по 23 января 2025-го полицейский похитил денежные средства, выделенные личному составу подразделения в качестве годовой премии. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю. Похищенные деньги были обнаружены и изъяты.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа и запретил занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в правоохранительных органах РФ, сроком на два года.