Чиновник Купинского района Новосибирской области задержан за махинации с жильем

УФСБ задержала руководителя отдела администрации Купинского района Новосибирской области. В отношении нее возбуждено уголовно дело о превышении полномочий при обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, фигурант дела договорился с риэлтором, что тот приобретет по заниженной стоимости квартиру, ранее предоставленную в собственность ребенку-сироте. После чего администрация Купинского района выкупила эту недвижимость на аукционе по завышенной цене.

Прибыль от продажи квартиры в 1,7 млн руб. представитель администрации и риэлтор присвоили себе, считают правоохранители.

Александра Стрелкова