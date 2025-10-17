Жительница Приамурья за оправдание терроризма оштрафована на 650 тыс. рублей

Первый Восточный окружной военный суд признал виновной в публичном оправдании террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК) жительницу Приамурья, сообщила пресс-служба УФСБ России по Амурской области. Она приговорена к штрафу в размере 650 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении фигурантки было возбуждено в 2024 году следственным отделом УФСБ. Следствием и судом установлены факты размещения ею на страницах социальных сетей публикаций, оправдывающих терроризм. Приговор вступил в законную силу.

Анна Яшина