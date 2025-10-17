Уфимский «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу» 4:6

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» на домашнем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:4.

Первая игра между командами состоялась 8 сентября — в начале сезона Континентальной хоккейной лиги. Та игра, тоже прошедшая в Магнитогорске, завершилась в овертайме со счетом 2:3 в пользу уфимцев. С тех пор пути команд кардинально разошлись — «сталевары» стали единоличными лидерами не только Восточной конференции, но и всей лиги, а «юлаевцы» опустились на дно турнирной таблицы, уступив в шести матчах подряд и прервав серию поражений лишь в начале октября.

Тем не менее, начало второй встречи между клубами было похоже на противостояние равных по статусу команд. По итогам первого периода магнитогорцы имели небольшое преимущество по броскам в створ ворот (13:8), но, в основном, за счет игры в большинстве.

Второй период оказался прямой противоположностью первому. Уже на третьей минуте канадский форвард Уфы Джек Родуолд открыл счет. Благодаря прессингу Максим Кузнецов отобрал шайбу в чужой зоне и вывел партнера на бросок с близкого расстояния, 0:1. Спустя две минуты Кузнецов забил сам, перехватив шайбу перед воротами «Металлурга» и выйдя один на один с голкипером соперника.

Однако еще до конца второго периода «Металлург» сумел переломить ход матча. Андрей Козлов, въехав в зону «юлаевцев», вбросил шайбу по борту за ворота. Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов попытался остановить шайбу, выехав за ворота, но та проскользнула под клюшкой и попала к нападающему хозяев Евгению Кузнецову. Он тут же отправил шайбу на пятачок, куда успел подъехать тот же Козлов — никем не прикрываемый, он забил в пустые ворота.

На 30-й минуте Родуолд удалился за подножку. «Салават Юлаев» сумел отбиться в меньшинстве, но через 22 секунды после выхода пятого полевого игрока пропустил вторую шайбу — защитник «Металлурга» Валерий Орехов получил передачу на синей линии у правого борта и, изящно обыграв защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина, выехал на пятачок. Бросок в «девятку» оказался неотразим, 2:2.

Третью шайбу хозяева площадки забросили за четыре секунды до конца периода: защитник Егор Яковлев, находясь перед воротами, удачно подставил клюшку под наброс Орехова от синей линии.

До середины третьего периода голов зрители не увидели, а после 12-й минуты, казалось, игра у гостей окончательно рассыпалась: в течение 50 секунд «Металлург» забросил четвертую и пятую шайбу. Сначала с передач Макара Хабарова и Никиты Короткова отличился Егор Коробкин, затем забил Дмитрий Силантьев после пасов Алексея Маклюкова и Артема Минулина, 5:2.

Впрочем, «Салават Юлаев» постарался если не отыграться, то избежать разгрома. На исходе 55-й минуты Александр Жаровский, поборовшись за шайбу за чужими воротами, выкатил ее на пятачок под бросок Владиславу Ефремову, 3:5. На этот гол магнитогорцы ответили удачными действиями Сергея Толчинского и Руслана Исхакова: первый поборолся за шайбу у левого борта в зоне уфимцев и сделал поперечную передачу из угла площадки к воротам, второй в два касания принял шайбу и бросил ее между щитками Александра Самонова.

Вскоре гости вновь воспользовались прессингом в чужой зоне. Артем Горшков отобрал шайбу у соперника и, перед тем, как попасть под силовой прием, успел отдать пас Жаровскому, который с острого угла переиграл голкипера Александра Смолина.

В конце периода «Салават Юлаев» сумел организовать штурм ворот. Этому способствовало удаление нападающего хозяев. Однако, играя вшестером, отыграть еще одну шайбу уфимцы не смогли.

Таким образом, «Салават Юлаев» терпит четвертое поражение подряд. Следующий соперник башкирских хоккеистов — челябинский «Трактор», действующий вице-чемпион КХЛ. Игра состоится 18 октября в Челябинске.

Идэль Гумеров