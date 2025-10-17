Жителю Приангарья ужесточили приговор по делу о хищении 128 кг золота

Иркутский облсуд по апелляции прокуратуры изменил приговор жителю Приангарья по делу о хищении 128 кг золота. Подсудимому вместо четырех лет условно назначили четыре года колонии общего режима, признав виновным по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня по август 2023 года фигурант дела работал доводчиком золотодобывающего предприятия. Вместе со знакомым он вынес с месторождения «Урочище Сайлык» в Якутии 47 кг самородного золота. Похищенные слитки они проносили под одеждой, после чего помещали их в тайник в лесу.

Для продажи металла преступники вошли в состав преступной группы, организованной доводчиком другого месторождения, который хранил более 80 кг золота. В январе 2024-го преступники перевозили партию общим весом 128 кг стоимостью свыше 668 млн руб. Силовики задержали их в селе Баяндай Иркутской области.

В отношении двух других соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в районном суде.

Александра Стрелкова