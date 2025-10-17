«Черкизово» запасает курочек

Один из крупнейших российских производителей мяса птицы ГК «Черкизово» выкупил животноводческое предприятие «Промышленный», в активах которого находится крупный земельный фонд в Алтайском крае. Группа заплатит региональному управлению имущественных отношений 483 млн руб. за 100% акций. Агрохолдинг намерен увеличить в регионе производство мяса птицы на 15%, до 115 тыс. т в год. По мнению экспертов, покупка новой площадки в данный момент может лишь незначительно нарастить долю Группы в агропромышленном секторе, большего эффекта удастся добиться только в ситуации дополнительных инвестиций в течение следующих пяти лет.

Покупка «Промышленного» позволит группе «Черкизово» усилить свои позиции на внутреннем рынке мяса птицы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Входящий в Группу «Черкизово» АПК «Михайловский» купил на торгах 100% акций АО «Промышленный», которые ранее принадлежали правительству Алтайского края. Покупатель согласился заплатить за актив его начальную стоимость — 483 млн руб., следует из протокола торгов от 15 октября. В аукционе участвовал всего один претендент, следует из информации на портале «ГИС. Торги». Договор купли-продажи имущества по итогам аукциона должен быть заключен в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов.

Имущество предприятия расположено в Бийском районе Алтайского края. Земельный фонд АО включает земельные участки площадью 110,1 га. При этом площадь сельхозугодий хозяйства, по данным правительства региона, превышает 8,3 тыс. га, из которых 8 тыс. га отведены под пашню. Помимо земли, в состав имущества предприятия входят 138 зданий и сооружений, включая административный блок, постройки для скота, конюшню, зерносклады, убойный пункт, овощехранилище, АЗС, дом животноводов, ветеринарную аптеку, гаражи, мастерские, магазины и пр. Общая площадь помещений — 316,3 тыс. кв. м, по некоторым из них заключены договоры аренды. По данным аукционной документации, в хозяйстве работают 63 человека.

Приватизацию предприятия региональные власти объяснили его убыточностью. По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Сергея Межина, за последние пять лет стоимость имущества организации подешевела с 694 млн руб. до 442 млн руб. На модернизацию хозяйства необходимы 800 млн руб., которые не предусмотрены бюджетом, отметил он. При этом в 2022-2024 годах в АО было вложено 210 млн руб. для покупки техники.

Как рассказал «Ъ-Сибирь» представитель Группы «Черкизово», приобретение «Промышленного» позволит предприятию более чем в два раза увеличить площадь земельного банка в Алтайском крае — с 5,3 тыс. до 12,1 тыс. га.

«Увеличение земельного банка обусловлено расширением компанией объемов производства мяса птицы на ее предприятии "Алтайский бройлер"». Выращиваемая на его площадках птица обеспечивается кормами собственного производства, которые выпускаются из собранного урожая пшеницы и сои»,— указали в агрохолдинге.

Сейчас мощности «Алтайского бройлера» позволяют производить 100 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. В дальнейшем их планируется увеличить до 115 тыс. т, то есть на 15%.

Группа «Черкизово» приобрела «Алтайский бройлер» в декабре 2018 года. В 2019 году на предприятии завершился первый этап модернизации, что позволило запустить на нем производство собственного бренда куриного мяса «Петелинки». Стоимость сделки оценивалась в 10 млрд руб. Тогда же основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко не исключил выход на другие традиционные для группы рынки: растениеводство, производство комбикормов, современное животноводство с последующей глубокой переработкой.

«Черкизово» приобрела актив в Алтайском крае с целью последующего масштабирования бизнеса, считает исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев.

«В данном случае — увеличение земель для производства кормов, что важно в рамках контроля за себестоимостью на всех этапах производственной цепочки. Также это дает возможность использования земли для внесения помета от птицефабрик в качестве удобрения. Таким образом можно говорить об укрупнении одного из региональных кластеров компании»,— комментирует эксперт.

Покупка «Промышленного» усилит позиции «Черкизово» на внутреннем рынке, но не исключено, что компания планирует экспортные поставки, полагает управляющий партнер компании Agro and Food Communcations Илья Березнюк.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, в настоящее время потенциал приобретенного комплекса расценивается исключительно как дополнительные мощности для наращивания производства мяса птицы, глобально в таком виде агрокомплекс может лишь незначительно нарастить долю Группы «Черкизово» в агропромышленном секторе. «При активном вливании инвестиций в этот комплекс более заметного эффекта можно ожидать не ранее чем через пять лет — компания потенциально может нарастить не только производство мяса птицы, но также увеличить долю в производстве свинины, говядины, молока и яиц — в зависимости от приоритетов группы в части ее присутствия в Алтайском крае»,— отмечает аналитик.

Лолита Белова