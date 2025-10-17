Российские космонавты вернулись на МКС после шести часов пребывания в космосе

Космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий вернулись на борт Международной космической станции (МКС) после длительного пребывания в открытом космосе. Работа за стенами станции длилась более шести часов, трансляцию вел «Роскосмос».

По информации «Роскосмоса», ими успешно выполнена основная задача — на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» была установлена аппаратура «Экран-М» для проведения эксперимента по выращиванию полупроводников в открытом космосе.

Также космонавты сняли с модуля «Звезда» камеру высокого разрешения HRC и сбросили ее в космическое пространство, почистили на том же модуле иллюминатор, а также сняли кассету-контейнер с модуля «Поиск».

Эрнест Филипповский