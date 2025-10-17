Экс-советнику Трампа Джону Болтону предъявили уголовное обвинение

Бывшему советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону предъявили обвинение в передаче конфиденциальной правительственной информации двум своим родственникам. Об этом сообщает агентство Reuters. Предполагается, что данные могли быть использованы для написания его книги.

Обвинительное заключение указывает, что Джон Болтон делился с родственниками записями со встреч с высокопоставленными чиновниками, дискуссий с иностранными лидерами и брифингов разведки, называя их своими «редакторами».

Господин Болтон заявил, что намерен бороться, чтобы защитить свои действия и разоблачить «злоупотребление властью». Его адвокат утверждает, что Болтон не передавал и не хранил информацию незаконно.

В 2020 году администрация Дональда Трампа обвинила Джона Болтона в использовании секретной информации в мемуарах «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). При бывшем президенте США Джо Байдене следственные действия были приостановлены «по политическим причинам».