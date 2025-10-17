Германия конфискует принадлежащие банку РФ свыше €720 млн

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне принял решение конфисковать в пользу Германии около €720 млн, принадлежащих российскому банку, попавшему под европейские санкции в 2022 году. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на судебные документы.

По информации агентства, после заморозки активов банк предпринял попытку вывести средства, но операция была отклонена. В связи с этим в Германии было возбуждено дело по подозрению в нарушении запрета на распоряжение замороженными средствами. Название банка не раскрывается. Дата слушаний пока не определена.