Стоимость фьючерса на золото превысила превысила рекордные $4350

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре обновили исторический максимум достигнув $4350 долларов за тройскую унцию. Об этом говорят данные биржи Comex.

К 1:00 мск цена составляла $4354 за тройскую унцию, показав рост на 2,5%. К 01:15 мск золото продолжило дорожать, торгуясь на уровне $4367,8, (+ 2,83%).

Ранее фьючерс на золото обновлял исторический рекорд в ночь на 15 октября, достигнув стоимости в $4150. По данным Financial Times, рост цены на золото объясняется в том числе притоками в золотые фонды. В сентябре мировые инвесторы вложили в них $15,5 млрд.