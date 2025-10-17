Депутаты одобрили перенарзеку округов для выборов в Тюменскую областную думу

Тюменская областная дума утвердила новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов регионального парламента на 2025-2035 годы. Как пояснил собравшимся заместитель председателя областной избирательной комиссии Андрей Николаев, корректировки связаны с увеличением средней нормы представительства. «Если раньше она была менее 106 тыс. избирателей, то сейчас уже 112 тыс. Юг Тюменской области, Ханты-Мансийский (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкий автономные округа (ЯНАО) динамично росли. Если депутатов Тюменской облдумы в 2016 году избирали 2,5 млн избирателей, то сейчас эта цифра на 200 тыс. выросла»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменская областная дума

Фото: Тюменская облдума Тюменская областная дума

Фото: Тюменская облдума

Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. Выборы проходят по смешанной системе — 24 депутата получают мандаты по партийным спискам, 24 — по одномандатным округам: четыре из них расположены на Ямале, 10 в Югре и 10 в Тюменской области. Голосование за кандидатов пройдет в сентябре 2026 года.

Как рассказал Андрей Николаев, избирком ЯНАО изменил наименование Муравленковского округа №3 на Ноябрьский округ №3 и отнес поселок Ханымей к Пуровскому округу №4 вместо Муравленковского округа №3. «Что касается причин такого переноса, то возросла численность Ноябрьска. Других изменений, в принципе, по Ямалу нет»,— пояснил он.

Господин Николаев добавил, что избирком ХМАО представил схему одномандатных избирательных округов без изменений. «С 2015 года она осталась прежней, здесь вообще ничего для депутатов не изменилось»,— сказал зампредседателя.

По словам Андрея Николаева, изменения в схеме округов на юге Тюменской области связаны с «серьезным миграционным процессом» и «необходимостью соблюдения средней нормы представительства». Он пояснил, что число избирателей увеличилось в Нижнетавдинском (на 494), Тюменском (20,9 тыс.) и Уватском районах (82), в Тобольске (846) и Тюмени (60,1 тыс.). «Остальные районы у нас упали в численности»,— добавил он.

Господин Николаев отметил, что число одномандатных округов в Тюмени увеличилось с четырех до пяти. «Появляется новый округ, мы назвали его Южный, он находится на юге областного центра, в эту территорию включен Южный микрорайон, и дальше он уходит вплоть до границ Тараскуля. Он включает в себя часть Восточного и Калининского административных округов»,— пояснил зампредседателя. Он добавил, что с учетом изменений округ №16 включит в себя заречную часть и север Тюмени.

По словам Андрея Николаева, снижение числа жителей на юге Тюменской области повлияло на упразднение Казанского одномандатного округа. «Муниципальные округа Абатский, Бердюжский, Викуловский, Казанский, Сладковский, Сорокинский теперь включены в состав Ишимского одномандатного округа. Армизонский и Упоровский муниципальные округа теперь внесены в состав Заводоуковского одномандатного округа»,— сказал он.

В ходе голосования за новую схему председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов («Единая Россия») призвал депутатов «внимательно отнестись к этому делу». В результате перенарезку единогласно поддержали все 40 парламентариев, присутствующие на заседании. «Молодцы, спасибо»,— поблагодарил спикер депутатов.

Василий Алексеев