Отменена приостановка выбора поставщика оборудования платных парковок

Отменена приостановка определения поставщика программно-аппаратного комплекса «Парковки Ярославской области». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» начал искать через торги исполнителя, который создаст и установит информационную систему «Парковки Ярославской области», включающую камеры и комплексы для фиксации нарушений. На конкурс по выбору подрядчика заявилась только одна компания, ее заявку посчитали соответствующей требованиям.

Позже московское ООО «Городские технологии» подало в Ярославское межрегиональное УФАС жалобу. Компания предъявила претензии к конкурсной документации и просила отменить проведение конкурса, провести проверку и обязать заказчика устранить нарушения.

Антимонопольный орган принял жалобу к рассмотрению. Однако вечером 16 октября в карточке жалобы появилась запись: «Отменена приостановка определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта по жалобе…». В тот же день в правительстве области сообщили, что уже в декабре планируется открыть три тысячи платных парковочных мест в Ярославле и Угличе, еще 2 тысячи – в январе в Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском.

Алла Чижова