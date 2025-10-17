Saudia соединила Эр-Рияд с Москвой

Национальный авиаперевозчик Королевства Саудовская Аравия Saudia запустил регулярный рейс в столицу России. Дебютный полет был выполнен на современном широкофюзеляжном лайнере Boeing 787 Dreamliner. В международном аэропорту Шереметьево им. А. С. Пушкина самолет встретили торжественной водяной аркой из двух пожарных машин. Кроме того, в честь открытия нового направления авиакомпания Saudia провела в Москве гала-ужин «Ближе с каждым полетом». Торжественное мероприятие состоялось в отеле The Carlton, Moscow при участии посла Саудовской Аравии в Российской Федерации и генерального директора авиакомпании. Для начала Saudia будет выполнять три рейса в неделю по маршруту Эр-Рияд (международный аэропорт имени короля Халида)—Москва (Шереметьево)—Эр-Рияд, расширив свою маршрутную сеть до более чем 100 направлений на четырех континентах.

Нина Никифорова