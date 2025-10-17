Неделя осведомленности о дислексии началась

В октябре проходит VII Всероссийская неделя осведомленности о дислексии. К ней по инициативе Ассоциации родителей детей с дислексией подготовлен образовательный онлайн-проект «Навигатор: 100 ответов о дислексии». Созданный при участии ведущих специалистов навигатор предоставляет четкие, структурированные и понятные разъяснения по основным вопросам: как определить признаки дислексии, какие методы диагностики и коррекции эффективны, как помочь ребенку в классе и дома, куда обратиться за поддержкой.

Главным событием недели, которое состоится 24 октября в Российской государственной библиотеке, станет научно-практический форум в формате встречи с российскими экспертами по этой проблематике. В рамках форума состоятся презентация проекта «Навигатор» и награждение победителей Лингвистической олимпиады. В холле Голубого зала будет организована выставка издательств и центров помощи детям с трудностями в обучении, где можно будет ознакомиться с учебными пособиями и ресурсами для поддержки детей с дислексией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ольга Сутулова

Актриса Ольга Сутулова



Неделя осведомленности с 2019 года объединяет тысячи людей, становясь значимым событием для педагогов, родителей и всех, кто так или иначе связан с преодолением трудностей в обучении.

Нина Никифорова