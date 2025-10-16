Джузеппе Марсоччи назначен генеральным директором Giorgio Armani

Новым гендиректором модного дома Giorgio Armani стал Джузеппе Марсоччи. Он вступил в новую должность незамедлительно, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Господин Марсоччи работает в Giorgio Armani уже 23 года. Последние шесть лет он занимал пост заместителя управляющего директора и коммерческого директора. Он сменит на должности умершего в сентябре основателя Джорджо Армани. Господин Марсоччи будет курировать запланированную продажу 15% акций бренда. Их модельер завещал продать в течение полутора лет после его смерти.

«Его международный профессиональный опыт, глубокое знание отрасли и компании, осмотрительность, преданность делу и командный дух, а также его близость к господину Армани в последние годы делают Джузеппе наиболее естественным выбором для обеспечения преемственности пути, намеченного основателем»,— отметил руководитель отдела дизайна мужской одежды Панталео Дель’Орко.

Модельер Джорджо Армани умер 4 сентября в возрасте 91 года. Вскоре после его смерти стало известно, что он тайно оставил завещания, составленные уже в этом году. В одном из них господин Армани поручил своим наследникам постепенно продать бренд и вывести его на публичный рынок.