В Ярославле вручили «Твердые знаки»

16 октября в Ярославле в Concert-Hall «Кино» состоялось награждение лауреатов премии «Твердые знаки», которую проводит «Ъ-Ярославль» при поддержке Правительства Ярославской области.

Из рук первого заместителя председателя правительства области Дениса Хохрякова награды в номинации «Особое признание» получили представители АО «Рыбинский завод приборостроения», ООО «Красный маяк», ООО «Ринг Премьер Отель», ООО «КапиталГруппСтрой», ООО «Компания Тензор», ООО «В-Строй».

«Инвестиционная привлекательность региона демонстрирует уверенный рост. В 2024 году при среднероссийском показателе в 7,4% мы достигли 20,3% — это почти в три раза выше. Такой результат стал возможен благодаря нашему тесному партнерству с бизнес-сообществом»,— сказал Денис Хохряков.

Премией в различных номинациях отмечены ООО «В-Строй» (номинация «Женское это дело»), ООО «Открытое производство» («Бизнес с душой»), АО «Кондор-Эко» («Технологический суверенитет»), ООО «Онлайн-экология» («Славный малый»), ООО ПО «Ярославский трактор» («Сделано в Ярославии»), ООО «Лабмедиа» («Дело техники»), ООО «Дека» («Мудрость поколений»). Важность премии отметил губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня "Твердые знаки" отличия получили наиболее динамично развивающиеся компании региона и успешные представители бизнеса. Поздравляю всех лауреатов! Благодаря объединению усилий власти и бизнеса мы формируем устойчивую экономику и уверенно движемся вперед»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В номинации «Вдохновение для путешествий» победили создатели «Музея живой старинной вывески под открытым небом» в Рыбинске Митя Кузнецов и Нина Матвеева. Премию в номинации «Выбор редакции» за открытость при проведении реформы местного самоуправления получил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. Также награду правительства области в связи с пятилетием «Коммерсантъ-Ярославль» получил издатель Алексей Доскин.

Антон Голицын