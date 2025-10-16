Ушаков: Путин рассказал Трампу о стратегической инициативе России на СВО

Президент России Владимир Путин рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу, что российские войска владеют стратегической инициативой в зоне СВО. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков после телефонного звонка глав двух государств.

«Было, в частности, отмечено, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения»,— сказал господин Ушаков журналистам. Он также заявил, что российский президент упомянул «террористические методы» ВСУ, которые атакуют «гражданские цели и объекты энергетической инфраструктуры».

Господин Трамп неоднократно заявлял о необходимости разрешить российско-украинский конфликт. По словам господина Ушакова, эта мысль американского президента «буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы».

Сегодня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он состоялся накануне встречи американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам звонка господин Трамп написал в Truth Social, что США и Россия проведут еще одну встречу на высоком уровне.