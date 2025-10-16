«Авангард» уступил «Барысу» с разгромным счетом в матче КХЛ

ХК «Авангард» проиграл «Барысу» в матче КХЛ со счетом 6:2 (2:1, 0:1, 4:0). В составе омичей по шайбе забили Николай Прохоркин и Дамир Шарипзянов.

«Мы пытались поменять игру при счете 2:2 в конце второго периода. Но сами потом наделали ошибок, когда защитники не успевали возвращаться в оборону, а мы бросились забивать голы, но получали шайбы в свои ворота, хватали удаления. Это нас и убило. Против таких хороших команд надо играть умно», — прокомментировал итог встречи главный тренер омской команды Ги Буше.

«Барыс» после этой победы прервал свою серию из шести поражений подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» с 22 очками занимает второе место. В следующем матче лиги омичи встретятся 19 октября с «Автомобилистом».

Александра Стрелкова