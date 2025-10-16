В Воронеже открылась выставка семейной фотографии

В краеведческом музее разместилась фотовыставка «Времен связующая нить», где представлены работы победителей конкурса семейной фотографии. Конкурс проводился среди территорий расположения атомных станций, и нововоронежцы в нем активно участвовали.

Фото: Ольга Мартынова

«Из 769 поступивших работ конкурсная комиссия определила 50 победителей в трех номинациях «Времен связующая нить», «Семья сегодня» и «Дети - наше будущее». Лучшие фотографии были представлены на выставке в Москве весной 2025 года. Наиболее активными оказались представители Нововоронежской АЭС. Мы решили предоставить возможность воронежцам ознакомиться с работами земляков-атомщиков,— рассказала зампредседателя профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Тамара Ивченко.

Творчество атомщиков высоко оценили известные в регионе художники, издатели, ученые, краеведы. Член Союза художников России, заслуженный деятель искусств Воронежской области Валерий Семенов отметил, что авторы прекрасно отразили свое отношение к миру и жизни, а это необходимая составляющая творчества.

Председатель правления регионального отделения Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, член геральдической комиссии при губернаторе Воронежской области Александр Юрасов считает, что авторы работ ярко проявили любовь к своему краю, семье и Родине.

Фото: Ольга Мартынова

Профессора Воронежского государственного университета инженерных технологий, председатель Воронежского регионального общества императора Петра Великого Сергея Шахова порадовала тема сохранения семейных традиций.

«Авторам удалось запечатлеть самые трогательные и яркие эмоции, уникальные моменты семейной жизни», — подчеркнул он.