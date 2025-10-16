Ушаков подтвердил возможную встречу Путина и Трампа в Будапеште

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться в Будапеште. По его словам, представители двух стран в скором времени приступят к подготовке саммита.

«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште»,— сказал господин Ушаков журналистам. По его словам, провести переговоры в Будапеште предложил президент США. Господин Путин «сразу же поддержал идею» встретиться в этом европейском городе.

Помощник российского президента рассказал, что господин Путин отметил желание российской стороны решить конфликт на Украине дипломатическим путем. Он передал своему американскому коллеге «подробные оценки сложившейся ситуации».

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне встречи американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам звонка господин Трамп написал в Truth Social, что США и Россия проведут еще одну встречу на высоком уровне.