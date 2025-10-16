ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области

ВСУ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, под атаки попали подстанции в городе Рыльске и слободе Белой Беловского района. «Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества. Также в результате атаки повреждена стена и одно окно соседнего дома. Перебита газовая труба»,— написал он.

Из-за ударов по подстанции в слободе Белой без света остались примерно 40 населенных пунктов. Электроснабжение уже восстановлено практически во всем Рыльске, за исключением нескольких многоквартирных домов, где продолжаются ремонтные работы. На месте происшествия работают оперативные службы во главе с главой района.

Губернатор отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, а ситуация находится под контролем местных властей и экстренных служб.