Кобяков заявил о росте потребления угля вопреки зеленой риторике

Вопреки «зеленой риторике» мировое потребление угля достигло 8,8 млрд тонн, сообщил советник президента России Антон Кобяков на Российской энергетической неделе (РЭН). По его словам, уголь вновь становится стратегическим ресурсом, а главным рынком сбыта является Азия. При этом именно азиатские страны лидируют по инвестициям в сектор возобновляемой энергии.

«Получается, Запад придумал инвест-аферу в виде «зеленых технологий», а Азия — прежде всего Китай — сделала ее работающей инновационной отраслью. С ее перспективами еще предстоит разобраться. Но она уже создана. И лидер здесь Восток, а не Запад»,— сказал господин Кобяков на брифинге.

Господин Кобяков отметил, что в секторе возобновляемой энергии рост обеспечивают Индия и Китай. Пекин инвестирует в эту сферу более $800 млрд, что больше общих инвестиций США, ЕС и Британии. На долю Китая придется почти 60% всех возобновляемых мощностей, установленных в мире, С 2024 по 2030 год, отметил советник президента.