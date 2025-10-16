В Казани росгвардейцы задержали устроившего стрельбу водителя

В Казани сотрудники Управления Росгвардии по Татарстану задержали водителя автомобиля, который обстрелял из травматического пистолета другого автомобилиста. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Установлено, что во время движения по дороге в попутном направлении водитель иномарки совершил обгон и подрезал другую машину. В ходе конфликта один из участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Сотрудники Росгвардии и ГИБДД задержали стрелявшего. Он был доставлен в отдел полиции. Медработники оказали помощь пострадавшему. Казанец отказался от госпитализации.

Диана Соловьёва