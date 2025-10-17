Бразилия впервые возглавила рейтинг источников DDoS-атак

В третьем квартале 2025 года лидером по источникам DDoS-атак впервые стала Бразилия (19%), сместив на второе место Россию (18,4%) и на третье — США (10,3%). Об этом сообщается в отчете компании Curator, с которым ознакомился «Ъ». Основными целями злоумышленников остаются финтех (26,1%), e-commerce (22%) и медиа (15,8%).

Рост доли развивающихся стран, таких как Бразилия, Вьетнам и Индия, эксперты связывают с их стремительной цифровизацией и низкой культурой кибербезопасности. При этом объем бот-трафика снизился на 37%, однако сами боты стали сложнее, активно имитируя поведение человека для обхода систем защиты.

Одновременно глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что число крупных утечек персональных данных в России в 2025 году сократилось вдвое — до 65 инцидентов.

