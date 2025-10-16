Ярославского студента привлекли по статье о пропаганде нетрадиционных отношений

В Ярославле полицейские составили в отношении студента административный протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном УМВД.

Ранее в Telegram-канале «Ярославль Главный» появилась видеозапись с одетым в женскую одежду молодым человеком, на лице которого был нанесен макияж. Публикация сопровождалась информацией о том, что на студента составлен протокол, ее подтвердила пресс-служба УМВД.

«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, собранные материалы направлены в суд для рассмотрения. За совершение указанного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 100 до 200 тыс. руб.»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в УМВД.

В пресс-службе ЯрГУ им. Демидова «Ъ-Ярославль» разъяснили, что «при продолжении противоправного поведения будет рассмотрен вопрос об отчислении данного студента из вуза».

«Университет многие годы проводит системную и масштабную работу по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Поэтому после выявления указанного факта со студентом первого курса сначала была организована профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения, а затем инициировано его привлечение к административной ответственности»,— прокомментировали «Ъ-Ярославль» в пресс-службе Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова.

Алла Чижова