Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 17 по 19 октября

Октябрь перевалил за середину, а осень нас выгоняет из парка и загоняет в концертные залы и театры. «Ъ-Черноземье» собрал в традиционной еженедельной афише несколько интересных мероприятий в Воронеже и ближайших областях на этих выходных.



Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

16 октября в малом выставочном зале музея имени Крамского откроется выставка «Восхождение. История первых альпиниад СССР в акварелях Татьяны Анисимовой». Художница и альпинистка Татьяна Анисимова родилась в Воронеже, большую часть своих работ она посвятила высокогорным районам Кавказа. Экспозиция собрала свыше 40 работ автора и предметы советской альпинистской экипировки. Также в музее имени Крамского можно увидеть персональную выставку живописи Евгения Кострюкова и выставку полотен и плакатов советских художников «СССР. Вехи большой страны».

Современную академическую музыку будут исполнять в филармонии 17 и 18 октября. Пианистка Елизавета Украинская исполнит на воронежской сцене Концерт для фортепиано с оркестром №2 Антона Танонова. Во втором отделении симфонический оркестр исполнит Симфонию №1 Сергея Прокофьева, джазовую Сюиту №2 Дмитрия Шостаковича и сюиту из балета «Волшебный орех» Сергея Слонимского. Дирижер – Алексей Васильев из Санкт-Петербурга.

17 октября на сцене Воронежского концертного зала выступит известная китайская пианистка Ван Синьмэн. В первом отделении она сольно сыграет Фантазию ре минор Вольфганга Амадея Моцарта, цикл фортепианных пьес «Отражения» Мориса Равеля, вариации на тему Паганини для фортепиано Иоганнеса Брамса. Во втором отделении под аккомпанемент оркестра ВКЗ прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром № 20 Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер – Юрий Андросов.

Воронежский Камерный театр

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

18 октября в Камерном театре состоится премьера танцевального спектакля, созданного по мотивам серии гротескных и сатирических офортов «Капричос» Франсиско Гойи. Хореограф – Константин Мишин.

Второй литературный фестиваль «Сила слова» 18 и 19 октября пройдет в центре креативных индустрий «Матрешка». В программе: книжная ярмарка, мастер-классы, писательские мастерские, лекции литературоведов, сценическое чтение, аудиоспектакль-променад, просмотр киноальманаха «Живые Мемории» и встречи с современными российскими писателями.

Центр культуры и искусства «Прогресс»

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В центре культуры и искусства «Прогресс» 17 октября пройдет очередной премьерный показ пьесы современного драматурга Раисы Ждан «Глитч». Поставил спектакль режиссер Михаил Бычков. Зрителям покажут три «новеллы о поисках счастья». 18 октября Николай Гаврилин и Мария Беленева посредством танцевально-пластического спектакля «Однажды навсегда» расскажут на сцене «Прогресса» о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. А 19 октября здесь пройдет читка пьесы белорусского драматурга Павла Пряжко «Урожай». Зрители смогут поразмышлять над вопросами, с которыми обычно сталкиваются актеры и режиссеры во время «застольного» периода, поближе познакомятся с театральными процессами и поучаствуют в них.

Рок-балет в двух действиях по мотивам поэмы Андрея Вознесенского «Авось!» на музыку Алексея Рыбникова представят в Воронежском театре оперы и балета 18 и 19 октября. Либретто, хореография и постановка – народный артист Бурятии, лауреат Государственной премии Олег Игнатьев (Санкт-Петербург). Сценография и костюмы – заслуженный деятель искусств РФ Валерий Кочиашвили.

Афиши спектаклей «Вербатимфеста»

Фото: vk.com / verbatimfest

На фестивале документальных практик «Вербатим» 17 октября Театральный проект 27 из Санкт-Петербурга покажет документальный спектакль с настоящими учителями «Педсовет». 18 октября на сцене Нового театра Областной театр драмы из Рязани представит спектакль-сторителлинг «Циолковский». А в театре «Попкорн Драма» состоится мастер-класс «Что такое сторителлинг и почему он нужен каждому» с Константином Кожевниковым. 19 октября Театр сторителлинга Константина Кожевникова покажет в Воронеже постановку «Москва-Волонтерская». А в креативном кластере Eventuki в этот же день состоится мастер-класс «Как смотреть спектакли» с театроведом Анастасией Ильиной.

Чайный фестиваль «Чайноземье» пройдет в креативном кластере «Станция» в эту субботу, 18 октября. В программе: чайный маркет, многочисленные дегустации, мастер-классы, спортивные практики, бесплатный урок за гончарным кругом, лекции о чайной культуре, pet-friendly-площадка. Заодно в «Станции» можно посетить выставку работ Андрея Бубликова. Экспозиция объединяет в одно визуальное поле живопись, графику и пластические объекты.

18 и 19 октября в центральном парке «Динамо» состоится премьера иммерсивного аудиоспектакля-променада «Сердцелесье». Вау-театр проведет для гостей часовую прогулку-медитацию в осеннем лесу.

Воронежский академический театр драмы имени А.В.Кольцова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагикомедию в двух действиях «Дон Кихот» 18 и 19 октября предлагают посмотреть в театре имени Кольцова. Роман Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот» в инсценировке Михаила Булгакова поставил на воронежской сцене режиссер Глеб Черепанов. Он назвал постановку мультижанровой. Она включает в себя элементы трагедии, мюзикла и даже цирка. Спектакль отличается особой музыкальностью, недаром Черепанов является победителем конкурса Мариинского театра для молодых оперных режиссеров в 2016 году.

Тем, кто еще не был в музее-заповеднике Рахманинова «Ивановка» в соседней Тамбовской области, предлагаем доехать туда 18 октября. В эту субботу там выступит российский пианист, ассистент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории Василий Заболотний. Музыкант исполнит произведения Клода Дебюсси, Петра Чайковского и Александра Скрябина.

Балет «Лебединое озеро» в Московском театре Корона Русского Балета

Фото: Театр Корона Русского Балета

В Областном центре культуры, народного творчества и кино в Липецке 19 октября даст концерт столичный театр «Корона русского балета». Москвичи покажут, пожалуй, самый знаменитый в мире классический русский балет Петра Чайковского «Лебединое озеро». Балетмейстер – Анатолий Емельянов.

Пятый день рождения киноклуба на Пятницкого, 52, отметят в это воскресенье, 19 октября. Гости смогут взять любую понравившуюся книгу в прокате «Белая полка», побывать на записи открытого подкаста «Славные парни» – присутствующие обсудят фильмы, которые изменили их жизнь. Также состоится лекция художницы Ольги Салковской «Бытовая метафизика в живописи Питера Брейгеля Старшего и ее влияние на кинематограф» и открытие персональной выставки Ольги Агеевой «Магический реализм, или Сны детей моего дома».

Дарья Вербицкая