Дмитриев назвал звонок Путина и Трампа продуктивным

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что звонок президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина прошел продуктивно. В посте в соцсети Х он написал, что после разговора глав двух государств стали понятны «следующие шаги».

К посту господин Дмитриев прикрепил скриншот с заявлением господина Трампа после звонка. В другом посте он написал, что следующий саммит состоится в ближайшее время. «Пресс-секретарь Белого дома подтвердила "хороший и продуктивный" звонок президента Путина и президента Трампа. Следующий саммит на подходе!» — написал Кирилл Дмитриев.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор накануне встречи американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По итогам звонка господин Трамп написал, что США и Россия проведут еще одну встречу на высоком уровне. Он также лично встретится с Владимиром Путиным в Венгрии.