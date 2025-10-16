Лидера КНДР Ким Чен Ына пригласили посетить Крым
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить полуостров. Об этом он сообщил журналистам после рабочего визита в Пхеньян.
Фото: KCNA / Reuters
«От имени главы республики Сергея Аксенова, крымчан пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Крым. Мы высоко ценим позицию руководства страны, внимание к России, отношение к русскому языку, культуре, истории. Уверен, мы сможем выстроить сотрудничество»,— отметил спикер крымского парламента.
По его словам, КНДР — развивающееся государство с большими перспективами, в котором большое внимание уделяется вопросам безопасности, поддержки семьи, развитию сельского хозяйства и промышленности. А у детей в КНДР с самых ранних лет воспитывают любовь к Родине и ее истории.
Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын в июне 2024 года подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время своего визита в Пхеньян заявил, что руководство страны придает огромное значение развитию отношений с Северной Кореей и будет исполнять свои обязательства по двустороннему договору.