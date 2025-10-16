В Ставропольском крае подорожали активированный уголь и валидол

В Ставропольском крае за период с 7 по 13 октября подорожали некоторые лекарства. Информация об актуальной стоимости медикаментов появилась в отчете Северо-Кавказстата.

По итогам недели подорожал нимесулид — упаковка из десяти таблеток стоит больше 125 руб. Упаковка активированного угля подорожала на 21,85 руб.

Кроме того, стоимость валидола увеличилась до 43,88 руб. за упаковку на десять таблеток, а корвалол — до 57,35 руб. за упаковку. Также подрожал и ренгалин — сейчас упаковка на десять таблеток стоит 373,29 руб.

Мария Хоперская