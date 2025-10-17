Стройматериалы сохраняют инертность

За третий квартал 2025 года цены на стройматериалы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли на 6–8%, и это приличный показатель на фоне заморозки проектов и снижения темпов строительства. Эксперты считают, что пик роста уже пройден и в ближайшее время цены если и будут расти, то в рамках инфляции или даже медленнее.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным основателя и генерального директора интернет-магазина «Главснаб» Федора Васильева, средний рост цен на рынке с начала года составил 8–15%. При этом за последние три месяца рост составил 6–8%. В розничном сегменте подорожание было незначительным, а на некоторые позиции цены даже снизились. Эксперт объясняет это тем, что поставщики начали активнее работать со скидками. За третий квартал сильнее всего подорожали цемент (на 8–10%) и металлопрокат (на 7–12%). Значительно меньше, в среднем на 2–5%, подорожали сухие смеси, теплоизоляция и отделочные материалы. Основатель бренда премиальных строительных материалов «АрхитектурНО» Дмитрий Михеев выделяет категории, незначительно потерявшие в стоимости: после весеннего всплеска цен на 1–3% снизилась стоимость пиломатериалов, а в третьем квартале на 2–3% подешевела импортная сантехника.

Генеральный директор строительной компании Kronung Филипп Шраге говорит о разных векторах изменения стоимости материалов с начала года. Так, металлопрокат демонстрировал в первой половине года сильные колебания в стоимости, но вскоре вернулся к ценам 2022 года. «Пиломатериалы, напротив, в ряде поставок показали явное удорожание: факторы логистики, удорожание топлива и сезонные колебания запаса сырья усилили цену древесины в сегменте доски и бруса, что особенно заметно для каркасных и деревянных комплектов в пригородных проектах»,— делится он.

Спрос падает

Екатерина Жмурова, руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана ПРО», вместе с удорожанием стройматериалов отмечает падение спроса у покупателей. За последний год доля потребителей, планирующих строительство или ремонт в ближайшие три месяца, сократилась в некоторых категориях почти на треть. Однако единичные категории, несмотря на общий тренд, показали и рост интереса у потребителей. Так, за первое полугодие 2025 года, относительно аналогичного периода прошлого года, показали рост в спросе на 42% лестницы и фасады, искусственный газон — на 36%. Со ссылкой на исследование компании госпожа Жмурова выделяет тренд на низкобюджетные решения: мелкогабаритные товары, косметический ремонт и покупки небольшими партиями.

Ленобласть опережает

Господин Васильев обращает внимание, что в Ленинградской области цены на стройматериалы выросли больше, чем в Санкт-Петербурге. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, из-за падения спроса на покупку недвижимости в Петербурге замедлились темпы строительства и заморозились некоторые проекты. В области же промышленность и инфраструктура продолжают развиваться, новых проектов в течение года было запущено больше, чем в Северной столице. Во-вторых, это обусловлено возросшей стоимостью логистики. Доставка стройматериалов в отдаленные от города населенные пункты значительно увеличивает итоговые затраты. Таким образом, если в Петербурге стоимость стройматериалов выросла на 6–9%, то в Ленобласти рост составил 10–13%.

Смена проблемы

Господин Васильев замечает, что в 2025 году сменились основные проблемы рынка. Если в 2023–2024 годах главными факторами роста цен были перебои с поставками, рост тарифов и сильная зависимость от импортных компонентов, то теперь основным фактором стал рост себестоимости производства стройматериалов. Продолжающиеся проблемы с логистикой также оказывают влияние на ценообразование, но уже не в такой значительной мере. Наконец, прошедший летний период был отмечен наиболее высокой в году строительной активностью, что также подняло в третьем квартале цены на стройматериалы. Господин Михеев подтверждает проблему с ростом себестоимости производства стройматериалов. По данным эксперта, за год она выросла на 8–10%. Основная причина такого роста — увеличение затрат на зарплаты (+15% за год), логистику (+30% с 2024 года) и энергоносители. Кроме того, из-за острой нехватки кадров на рынке, услуги подрядчиков подорожали с начала года на 20–25%.

Основатель ГК Bau City Development Кирилл Сиволобов утверждает, что с начала года стоимость рабочей силы в строительстве снизилась на 5–10%. Однако это связано не со снижением зарплат, а с сокращением объема производства. Общая стоимость строительства за счет этого снизилась на 3–5% после прошлогоднего роста на 15–17%. Но эксперт прогнозирует, что тренд на удешевление строительства продлится не дольше, чем до весны 2026 года.

Впрочем, с ним не соглашается господин Шраге. Уже к середине 2025 года, по его данным, профильные ассоциации прогнозировали до конца года рост себестоимости строительства (включая работу, логистику, материалы) в пределах нескольких процентов относительно начала года. По оценкам, на которые опираются девелоперы и подрядчики, среднегодовой рост себестоимости составит 6–10%. «Это означает, что при стагнирующем или даже медленно восстанавливающем спросе маржинальность проектов под давлением затрат уменьшается и девелоперам приходится искать компенсации в оптимизации спецификаций, пересмотре планировочных решений и повышении операционной эффективности»,— полагает господин Шраге.

Импортозамещение работает

Несмотря на множество проблем, есть и факторы, сдерживающие рост цен и даже позволяющие снижать цены в некоторых сегментах стройматериалов. В качестве таких факторов, господин Михеев выделяет высокую долю (85%) импортозамещения на рынке, что позволяет меньше ориентироваться на валютные колебания. Традиционное сезонное снижение спроса после летних месяцев также побуждает производителей делать скидки. Текущее ценовое давление сдерживается и общей ситуацией на рынке недвижимости. Снижение спроса на квартиры ведет к снижению спроса на стройматериалы и усилению конкуренции между производителями.

По мнению господина Михеева, пик цен на стройматериалы уже пройден. Однако инфляция, рост налогов и энергоемкость самой отрасли не дадут им упасть. Эксперт считает, что рост цен так или иначе продолжится, но, в отличие от предыдущих периодов взлетов и падений, он будет медленным и не таким значительным на фоне общей инфляции.

Андрей Кащавцев