Ушел из жизни известный ульяновский врач и ученый Владимир Мидленко

16 октября на 79 году жизни скончался известный врач и ученый, доктор медицинских наук, профессор, один из основателей медицинского факультета Ульяновского государственного университета Владимир Мидленко. Об этом в четверг сообщило министерство здравоохранения Ульяновской области.

Фото: УлГУ

Владимир Мидленко в 1971 году окончил Семипалатинский медицинский институт, после чего работал в межобластной клинической больнице МВД и гражданской больнице. В 1976 году начал преподавательскую деятельность в родном институте на кафедре факультетской хирургии. После распада СССР переехал в Ульяновск, где внес решающий вклад в создание медицинского факультета, а затем и Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ. С 1995 года он возглавлял кафедру госпитальной хирургии, а с 2003 по 2023 год был директором института, который подготовил около 70% врачей Ульяновской области.

Владимир Мидленко — академик РАЕН, заслуженный работник высшей школы РФ, кавалер ордена Н.И. Пирогова, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, автор и соавтор более 400 научных работ, в том числе пяти монографий, семи изобретений, 25 рацпредложений. Под руководством профессора подготовлены 4 доктора и 35 кандидатов наук.

«Коллеги, ученики и пациенты запомнят Владимира Ильича как талантливого ученого, доктора, организатора, неординарного человека с большим сердцем»,— отмечается на сайте УлГУ.