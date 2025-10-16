ФК «Урал» проиграл «Факелу» и вылетел из Кубка России

Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение от «Факела» (Воронеж) в матче пятого раунда Пути Регионов Fonbet Кубка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики "Факела"

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Болельщики "Факела"

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Матч проходил в Воронеже и закончился со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев. Единственный год забил полузащитник «Факела» Нури Абдоков.

После поражения ФК «Урал» завершил борьбу за Кубок России.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 24 октября в Туле, где сыграет против «Арсенала» в 16 туре Pari Первой лиги.

Николай Яблонский