ФК «Урал» проиграл «Факелу» и вылетел из Кубка России

Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение от «Факела» (Воронеж) в матче пятого раунда Пути Регионов Fonbet Кубка России.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Матч проходил в Воронеже и закончился со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев. Единственный год забил полузащитник «Факела» Нури Абдоков.

После поражения ФК «Урал» завершил борьбу за Кубок России.

Следующий матч ФК «Урал» проведет 24 октября в Туле, где сыграет против «Арсенала» в 16 туре Pari Первой лиги.

Николай Яблонский

