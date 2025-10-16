ФК «Урал» проиграл «Факелу» и вылетел из Кубка России
Футбольный клуб «Урал» потерпел поражение от «Факела» (Воронеж) в матче пятого раунда Пути Регионов Fonbet Кубка России.
Болельщики "Факела"
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Матч проходил в Воронеже и закончился со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев. Единственный год забил полузащитник «Факела» Нури Абдоков.
После поражения ФК «Урал» завершил борьбу за Кубок России.
Следующий матч ФК «Урал» проведет 24 октября в Туле, где сыграет против «Арсенала» в 16 туре Pari Первой лиги.