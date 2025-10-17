В Башкирии выдача потребкредитов в сентябре сократилась на 8,5%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в сентябре в Башкирии сократилось за месяц на 8,5%, до 42,8 тыс.

В целом по стране сокращение количества выданных потребкредитов по сравнению с августом составило 7,8%, до 1,49 млн. ед. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов сократилось на 29,6%.

Объем выданных потребкредитов по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 19,6% и составил 269,8 млрд. руб., а по сравнению с сентябрем 2024 года — на 17%.

Наибольшее количество выданных потребкредитов в регионах РФ в сентябре было отмечено в Москве (100,8 тыс. ед.), Московской области (90,1 тыс. ед.), Краснодарском крае (60,4 тыс. ед.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (54,1 тыс. ед.) и Свердловской (51,5 тыс. ед.) областях.

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребительских кредитов в регионах была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-11,2%), Москве (-10,3%), республике Саха (Якутия) (-9,9%), а также в Омской (-9,7%) и Волгоградской (-8,8%) областях.

Олег Вахитов