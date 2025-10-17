Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
СКР возбудил уголовное дело по факту ДТП на Уфимском шоссе

Следственным отделом по Октябрьскому району Уфы возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба СКР по Башкирии.

Фигурантом уголовного дела стал водитель грузовика Shacman, который в среду, 15 октября, протаранил 11 автомобилей на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе. В ДТП пострадали восемь человек, двое из которых погибли.

«Водитель грузовика не имел российского водительского удостоверения необходимой категории для управления большегрузом и осуществлял деятельность по грузоперевозке неофициально»,— отметили в СКР.

Олег Вахитов