Минюст предложил проект о социализации вернувшихся с фронта заключенных

Министерство юстиции России опубликовало проект федерального закона о праве на пробацию для осужденных, участвовавших в военной операции на Украине. Документ направлен на помощь гражданам, вернувшимся из трудных жизненных ситуаций, включая тех, кто был освобожден от наказания или получил отсрочку.

Законопроект предлагает меры для ускорения возвращения этих граждан к нормальной жизни и снижения рецидивной преступности. Заявления о пробации можно будет подавать в уголовно-исполнительные инспекции в течение шести месяцев после увольнения с военной службы. В случае уважительных причин срок подачи заявления может быть продлен.

Как сообщили в Минюсте, для каждого бывшего осужденного будет разработана индивидуальная программа, включающая консультации по социальным и правовым вопросам, а также медицинскую и психологическую помощь. Им помогут с получением необходимых документов, поиском работы и оформлением пособий.