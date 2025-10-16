Альтернатива не для Франции

Себастьен Лекорню сохранил пост премьер-министра Франции. Он выдержал сразу два голосования по вотуму недоверия в нижней палате парламента. Теперь политик займется утверждением бюджета на 2026 год, сообщает Reuters. Оппозиция не смогла сформулировать четкую альтернативу Лекорню, пишут СМИ. Так, инициативу левой партии «Непокоренная Франция» поддержали меньше половины всех депутатов Нацсобрания, а проект ультраправых из «Национального объединения» — и вовсе четверть. Сформированный Лекорню кабинет даже после провала двух вотумов недоверия резко критикуется оппозицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Внутриполитический кризис во Франции лишь усугубляется, считает президент Ассоциации Евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Удивительная история разворачивается прямо на наших глазах. Несмотря на то, что рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона самый низкий за всю историю — 15% — он второй раз предложил Лекорню занять пост премьер-министра после того, как тот сам подал заявление об отставке в связи с тем, что был вотум недоверия его правительству.

В промежутке между этими двумя вотумами недоверия или попытками удержать Лекорню в кресле премьер-министра случилось одно событие, достаточно важное для внутриполитической жизни Франции. Было принято решение заморозить непопулярную пенсионную реформу, которую предложил Макрон в 2023 году. При этом все большую активность проявляют как ультралевые, так и ультраправые, которые сходятся в том, что необходимо объявлять досрочные выборы, причем не только парламентские. Они настаивают и на президентских.

Во-первых, нужно утвердить кабинет. По-видимому, будут очень серьезные консультации, переговоры и какие-то уступки по внутриэкономическим и внутриполитическим аспектам с наиболее активными политическими силами. А возможна ли на этом фоне стабилизация внутриполитической ситуации? Мне представляется, что в ближайшее время ни о какой устойчивости, никакого кабинета во Франции говорить не приходится. Поэтому можно ожидать всего чего угодно».

Теперь судьба правительства Лекорню зависит от успеха переговоров о принятии бюджета, отмечают аналитики. Без голосов социалистов или ультраправых сделать это будет невозможно. Социалисты, в свою очередь, настаивают на введении так называемого «налога на миллиардеров». Националисты же вовсе отказались от сотрудничества.

Избиратели считают последние уступки Макрона и Лекорню «подачкой», говорит заместитель председателя синдиката гидов Франции Дмитрий Мисуркин, который проживает в Париже: «Народ хочет, чтобы проведенной реформы вообще не было, и можно было уйти на пенсию раньше. Эта реформа прошла без обсуждения в парламенте, а сейчас в рамках политиканской игры, для того чтобы удержаться у власти, сделали некие движения в сторону небольших послаблений по некоторым пунктам.

Если посмотреть на состав правительства, там тоже естьновые лица, некоторые даже пришли из синдикалистов. А параллельно с этим было другое событие. Партия Марин Ле Пен поставила вопрос о доверии правительству, но не получила при голосовании голосов. Отец Жан-Мари Ле Пен ввел такое понятие — UMP — "Союз за народное движение". Это была правая партия, а PS — это социалисты, которые в рамках сохранения своего положения и чередования у власти социалистов или же правых в нужный момент объединялись, для того чтобы никоим образом не упустить бразды правления во Франции. Отказ проголосовать за то, что предложила фракция Ле Пен в парламенте, это проявление того же самого подхода».

В начале октября Лекорню ушел с поста премьера, который он занимал всего 27 дней. Однако на прошлой неделе президент Эмманюэль Макрон вновь назначил его главой правительства и попросил сформировать новый кабинет министров.

Леонид Пастернак