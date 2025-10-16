Секретарь совбеза Ирана Лариджани совершил визит в Россию

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что сегодня приехал в Россию с официальным визитом. Он встретился с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aziz Taher / Reuters Фото: Aziz Taher / Reuters

«Сегодня утром доктор Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности, отправился в Россию <...> (Али Лариджани.— “Ъ”) передал ему (Владимиру Путину.— “Ъ”) послание Верховного лидера Исламской революции и обсудил двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество»,— написали в Telegram-канале господина Лариджани.

В последний раз господин Путин встречался с Али Лариджани в Москве в июле этого года. Тогда секретарь совбеза передал оценки иранского руководства насчет обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, а также вокруг иранской ядерной программы. В пресс-службе Кремля сообщили, что российская сторона высказала свою позицию по поводу происходящего на Ближнем Востоке.