Пранкер Сергей Давыдов вышел на свободу из пермской колонии

На свободу вышел Сергей Давыдов, который звонил пермским руководителям силовых ведомств и разыгрывал их, представляясь федеральным руководством. Информация о его освобождении размещена в картотеке Соликамского городского суда, первыми на нее обратило внимание издание Ura.ru.

«После освобождения Давыдов будет обязан отмечаться в участке полиции дважды в месяц. Он должен будет это делать в течение трех лет с момента освобождения», — сказано в решении суда. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, Давыдов вышел из колонии в середине лета.

Сергей Давыдов в 2017 году был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета), ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Судом было установлено, что господин Давыдов с 2014 по 2016 год неоднократно совершал телефонные звонки судьям и другим должностным лицам, разговоры записывались, и аудиофайлы с клеветническими комментариями размещались им в сети Интернет. В отдельных случаях он требовал вознаграждение за удаление или нераспространение данных сведений. У Сергея Давыдова было несколько уголовных дел. Он находился в местах лишения свободы с 2016 года.