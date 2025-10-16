Регулятор ЕС разберется с дверями Tesla, запирающимися во время пожара

Нидерландский регулятор RDW, который проверяет и сертифицирует автомобили Tesla для продажи в ЕС, пообещал ужесточить требования к дверям электромобилей американской компании.

Заявление последовало за расследованием Bloomberg, которое показало, что двери Tesla перестают работать в случае отключения аккумулятора. А такое может произойти во время как серьезных аварий, так и возгорания электромобиля. В результате водитель и пассажиры оказываются просто заперты в горящем автомобиле, пишет Bloomberg.

«Необходимо, чтобы двери всего можно было открыть как изнутри, так и снаружи службами экстренного реагирования, даже в случае отключения электроэнергии,— говорится в заявлении RDW, полученном агентством.— Если действующие правила не соблюдаются из-за внедрения новых концепций дверей, этот вопрос будет рассматриваться в соответствующих комитетах».

Ранее расследование в отношении Tesla из-за дизайна дверей начало и Национальное управление безопасности дорожного движения США.

Кирилл Сарханянц