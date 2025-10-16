За bazars ответят

Госдума 16 октября приняла заявление «О недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан». Поводом стало ужесточение в этой стране требований к обладателям вида на жительство, касающихся знания латышского языка и «лояльности». Пострадавшим россиянам депутаты пообещали поддержку, а правительству РФ порекомендовали продумать «ответные действенные меры».

Председатель комитета ГД России по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В заявлении Госдума осудила «очередной виток дискриминации со стороны латвийских властей» в отношении проживающих в стране россиян. Речь идет о поправках к закону об иммиграции, принятых парламентом Латвии в 2022 и 2023 годах. После вступления этих норм в силу власти аннулировали вид на жительство более чем у 800 граждан РФ на основании результатов экзаменов на знание государственного языка и ответов в так называемой анкете лояльности.

«Крайнее возмущение» у депутатов вызвало содержащееся в анкете требование «о согласии с политикой Латвии по сносу памятников советским героям, победившим в войне с гитлеровской Германией».

Ужесточение требований к русскому нацменьшинству, подчеркивается в заявлении, затронуло в первую очередь возрастных жителей, «которые в силу объективных причин сталкиваются с невозможностью прохождения унизительных процедур». «Достоверно известно о смертях нескольких пожилых людей в ходе экзамена»,— говорится в документе.

Депортированным из Латвии гражданам Дума обещает предоставить «все необходимые меры поддержки» на исторической родине и призывает «здравомыслящую часть мирового сообщества» осудить «неонацистскую политику латвийского руководства». Депутаты также считают важным «объединить усилия в борьбе с нарушениями основополагающих прав и свобод человека, любыми формами шовинизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Как сообщил председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, презентовавший документ, он был подготовлен на основании «выступлений фракций и консультаций с МИДом». «За этих русских взялись в Латвии еще в девяностые годы, позже это докатилось до Украины»,— отметил глава комитета.

По словам спикера Вячеслава Володина, в Госдуме рассчитывают, что европейские политики не просто ознакомятся с документом, но задумаются, что происходит в Европе.

«Выселяют не просто тех, кто не сдал экзамен, выселяют нелояльных»,— возмутился господин Володин, назвав происходящее «геноцидом». Если сейчас подобное происходит в отношении русских, то в будущем могут пострадать и другие нацменьшинства, предупредил он: «А кто считает, что это их не касается — завтра тоже коснется». Как, впрочем, и тех, кто принимал эти решения, добавил спикер: «Так же, как коснулось тех, кто в фашистской Германии убивал, уничтожал и занимался дискриминацией».

В постановлении по итогам обсуждения Дума рекомендует российскому правительству проработать предложения «по ответным действенным мерам, в том числе экономического характера» в отношении Латвии, поддержать иски депортируемых россиян к местным властям в международных органах, а также усовершенствовать инструменты поддержки соотечественников за рубежом, в том числе повысив эффективность госпрограммы по их добровольному переселению в РФ. Единогласно одобренное заявление депутаты направят в парламенты всех стран мира, а также в ООН, ШОС, Латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею и другие международные организации.

