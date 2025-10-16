Bloomberg сообщило о получении Украиной двух партий вооружений США

Две партии профинансированных Европой американских вооружений уже доставлены на Украину, сообщил агентству Bloomberg неназванный украинский чиновник. По его данным, две следующие партии уже «находятся в стадии подготовки».

«Украинский чиновник сообщил, что еще семь стран намерены участвовать в финансировании следующих поставок оружия, добавив, что две первые партии уже были доставлены, в то время как две следующие находились в стадии подготовки»,— говорится в публикации агентства.

17 сентября представитель НАТО на Украине Патрик Тернер сообщал, что Украина уже получила первые партии американских вооружений, закупленных в рамках нового соглашения с НАТО. Речь идет о четырех пакетах в рамках «Списка приоритетных потребностей Украины» (PURL). 16 сентября Reuters писало, что США одобрили первые оплаченные за счет ЕС пакеты помощи для Украины.

PURL был разработан Вашингтоном совместно со странами Европы. Соглашение предполагает, что США продают оружие европейским союзникам, которые затем передают его Украине. Их общая стоимость составила $500 млн.

