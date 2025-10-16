В Дагестане урожай риса может снизиться на 25,5%

В 2025 году в Дагестане планируется собрать 120 тыс. т риса, тогда как в прошлом году валовой сбор составил 161 тыс. т. Таким образом, ожидается снижение урожая на 25,5%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минсельхоза региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Урожай риса убрали с площади около 3 тыс. га. В этом году на фоне проблем с реализацией риса регион сократил площади под ним на 10 тыс. га, до 25 тыс. га. В прошлом году рисом в Дагестане засеяли 34,7 тыс. га.

Мария Хоперская