Рабочая тревога

Молодежь и россияне старше 45 лет стали опасаться за успешное трудоустройство при смене работы. О такой тенденции говорят результаты регулярного опроса РАНХиГС. В сентябре доля считающих, что найти новое рабочее место с сопоставимой зарплатой и условиями труда будет сложно, выросла на 7 процентных пунктов год к году и достигла 54%. Похожую динамику настроений, но уже исходя из соотношения вакансий и резюме, фиксирует платформа hh.ru. Число предложений работы по всей стране сократилось на 26% год к году, до 1,1 млн. Еще год назад на фоне дефицита кадров и роста зарплат, доля опасающихся за свою занятость составляла 10%, а 84% сотрудников оценивали риск увольнения как низкий.

Динамика пока не свидетельствует о начавшемся росте безработицы, обращает внимание старший научный сотрудник Центра ИНСАП Виктор Ляшок. По его словам, речь идет о смене настроений: «Начинают расти страхи относительно положения на рынке труда. Если до этого мы видели стабильно оптимистичное настроение из-за вероятности потерять работу, то сейчас про опасения в основном говорят представители наиболее уязвимых групп населения: молодежь и представители старшего поколения.

Пока говорить о каком-то тренде, наверное, еще рано. Обычно работники среднего возраста — от 30 до 45 лет — и с хорошим образованием чувствуют себя на рынке труда гораздо более уверенно, чем остальные группы. И нельзя сказать, что они стали больше опасаться остаться без работы. Чем крупнее населенный пункт, тем рынок труда больше, и, соответственно, общая уверенность в завтрашнем дне выше».

По данным hh.ru, число резюме на сервисе за год выросло почти на треть и на 7% по сравнению с августом. Эксперты говорят, что это говорит о росте активности соискателей. Опасения за предстоящее трудоустройство испытывают прежде всего офисные клерки на средних позициях, полагает основатель и генеральный директор компании HRMarketing Наталья Щербакова: «По факту ситуация немножко различна для разных профессий и специалистов. Если мы говорим про самую востребованную группу — это производственные квалифицированные рабочие. Рынок перестал быть сильно перегретым. При этом, если у кандидата, выходящего на рынок, прежде было на руках 15 предложений от работодателей, то сейчас — 10. То есть ситуация для некоторых категорий никоим образом не изменилась. Другое дело, если мы говорим про офисный персонал.

Есть такая тенденция, что компании в случае увольнения человека не нанимают замену, потому что ситуация все-таки не очень радужная. И работодатели довольно консервативно подходят к тому, чтобы сразу же на освободившееся место кого-то нанимать. Скорее, они идут по пути перераспределения обязанностей. Поэтому здесь есть некое опасение, что количество рабочих мест будет сокращаться.

В целом, когда на рынке труда существует такая ситуация, люди вообще очень консервативно относятся к смене работы, потому что даже если у них есть предложение на руках, иной раз они их получают, чтобы улучшить свою ситуацию на текущем месте работы. Удержание сильно дешевле, чем привлечение нового сотрудника на ту же должность».

Росстат по-прежнему фиксирует исторически минимальный уровень безработицы. Он составляет 2,1%. При этом более оперативные индикаторы подтверждают снижение спроса на рабочую силу.

Станислав Крючков