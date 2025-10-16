Песков подтвердил, что Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят телефонный разговор. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил мне, что прямо сейчас идёт разговор президентов России и США»,— сообщил в Telegram-канале Павел Зарубин.

Около 18:20 президент США Дональд Трамп сообщил, что начал беседу с Владимиром Путиным. Он предупредил, что разговор «будет продолжительным».

Портал Axios сообщал со ссылкой на источник, что президенты планировали обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер прибудет в Вашингтон для разговора с господином Трампом 17 октября. Президент США говорил, что его украинский коллега планирует обсудить поставки оружия, в том числе крылатых ракет Tomahawk. Президент Украины выражал надежду, что встреча будет очень содержательной и может приблизить завершение конфликта на Украине.

Дональд Трамп также говорил, что знает о планах украинского руководства перейти в наступление. Ожидается, что вопрос будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.

