АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut для возможной новой модели автомобиля. Информация об этом появилась в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В заявке указано, что АвтоВАЗ хочет использовать название Lada Salut для автомобилей, запчастей и обслуживания. Также планируется использовать этот бренд для мультимедийных систем и телекоммуникационных услуг.
Ранее АвтоВАЗ иногда скрывал свои данные в патентных заявках.