АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut для возможной новой модели автомобиля. Информация об этом появилась в открытой базе данных Федерального института промышленной собственности.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В заявке указано, что АвтоВАЗ хочет использовать название Lada Salut для автомобилей, запчастей и обслуживания. Также планируется использовать этот бренд для мультимедийных систем и телекоммуникационных услуг.

Ранее АвтоВАЗ иногда скрывал свои данные в патентных заявках.

Андрей Сазонов