В Ярославской области завершился пожароопасный сезон

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о завершении пожароопасного сезона, который начался 25 марта, в связи с похолоданием и дождливой погодой. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

«Несмотря на жаркое и сухое лето, пожароопасный сезон в регионе прошел без возгораний на землях лесного фонда. Результатов удалось достичь благодаря комплексу профилактических мер»,— сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Во время пожароопасного сезона, запрещающего разводить костры, курить и выжигать траву в лесах, проведено свыше 2,2 тыс. рейдов, в полной готовности находились 875 специалистов и 537 единиц техники.

Алла Чижова