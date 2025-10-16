Глава розничного направления Raiffeisen Bank Андрей Степаненко покинет пост

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) объявил о кадровых перестановках внутри правления. В пресс-службе сообщили, что глава розничного направления Raiffeisen Bank Андрей Степаненко покинет свой пост. Его полномочия перейдут гендиректору Йоханну Штроблю.

Андрей Степаненко в 2009 году

Андрей Степаненко руководил розничным бизнесом RBI с 2018 года. С 2003 по 2018 год он работал в российском Райффайзенбанке по направлению риск-менеджмента. Всего в структуре Raiffeisen он проработал 25 лет. Председатель наблюдательного совета Эрвин Хамеседер заявил, что господин Степаненко сделал многое для цифровизации розничного бизнеса и передает команду «в отличном состоянии».