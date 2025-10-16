Журналист CBS: по плану разговор Путина и Трампа уже должен был начаться

Согласно расписанию американского лидера, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп уже должны были начать телефонный разговор. Об этом сообщил журналист CBS Аарон Наварро со ссылкой на представителя Белого дома.

«По словам представителя Белого дома, телефонный разговор президента Трампа с президентом России Путиным должен по плану идти сейчас»,— написал репортер телеканала в соцсети X.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США сообщило, что Белый дом подтвердил информацию о планах президентов России и США провести сегодня телефонный разговор. По словам собеседника Axios, президенты планировали обсудить украинский конфликт перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для разговора с господином Трампом 17 октября. Президент США говорил, что господин Зеленский планирует обсудить поставки оружия, в частности ракет Tomahawk. Президент Украины выражал надежду, что встреча будет очень содержательной и может приблизить завершение конфликта на Украине.

Дональд Трамп также заявил, что Украина намерена перейти в наступление, что тоже будет обсуждаться на встрече. Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что Украина рассчитывает договориться о поставках вооружений, необходимых для начала контрнаступления.

Анастасия Домбицкая