«Есть небольшая надежда»

Это новый уровень эскалации — так в Кремле прокомментировали перспективу передачи Киеву американских ракет Tomahawk. Решение об этом может быть объявлено уже завтра, в ходе визита в Вашингтон Владимира Зеленского. Дональд Трамп не исключает подобного развития событий. Ранее президент США сообщил, что фактически убедил Индию отказаться от российской нефти. В Нью-Дели не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что нового повышения ставок удастся избежать.

Дональд Трамп продолжает нагнетать и удивлять. В частности, президент США заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему отказаться от российской нефти. И вроде бы между ними недавно был телефонный разговор. Теперь нужно добиться того же самого от Китая. Индия ничего подобного не подтверждала. Эксперты принялись обсуждать, насколько это возможно с экономической точки зрения и есть ли у Америки столько сырья, чтобы предложить индийским партнером.

Так кажется, что все это напрасно. Налицо фирменный стиль Трампа — объявлять победу заранее, не дожидаясь доказательств, что она одержана.

Глава Белого дома согласен, что ничего не произойдет сразу, но общий тренд понятен. Самое интересное заключатся в том, что это в той или иной степени срабатывает. Зачем трейдерам рисковать и ссорится с Америкой, они будут думать, как изменить географию поставок. К чему, собственно, все это? Дело в том, что с Россией и Украиной подобный прием не срабатывает: Трамп уже несколько раз пытался объявить сделку без пяти минут заключенной. Мы помним сроки: неделя, месяц и так далее, лишь бы мир наступил, но не получается.

Однако обещания прекращать войну никто не отменял, значит, нужно его выполнять. Приходится менять тактику. Индия — это козырь. Белый дом шлет в Москву сигнал, мол, смотрите, я лишу вас доходов, на этом направлении есть успехи, процесс продолжится. Я могу дать Киеву Tomahawk, а могу не дать. Смягчитесь, и будет мирная сделка. Нет — придется и дальше повышать ставки. Что касается острых моментов, а именно угрозы прямого столкновения России и США, найдена формула: обслуживать технику будут гражданские специалисты. Как правило, их называют военными советниками. То есть формальный повод говорить о том, что американские военные вовлечены в боевые действия, как бы отсутствует.

Здесь нужно сделать небольшое историческое отступление. Все это уже было. Не секрет, что в Демократической Республике Вьетнам во время войны с США работала группа советских военных специалистов. Они были по факту гражданскими. Во время войны в Афганистане, которую вел ограниченный контингент армии СССР, американские специалисты находились в Пакистане, Вашингтон активно поставлял моджахедам вооружения, в частности, стингеры. Так что история в той или иной степени повторятся.

Но вернемся в день сегодняшний. Пока еще есть небольшая надежда, на то, что все это не понадобится. Согласно официальным заявлениям российской стороны, положительный импульс Аляски все-таки не исчерпан, также была информация о том, что канал связи между Москвой и Вашингтоном остается. Есть много продуктивного, так что будем надеяться и уповать.

Дмитрий Дризе